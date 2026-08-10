Баста погасил долг по патентным пошлинам в размере 54 тысяч рублей
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) погасил долг по патентным и другим пошлинам в размере более 50 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах налоговой службы и данных в распоряжении РИА Новости.
Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», соучредителем которой является музыкант. При этом у рэпера числился долг в 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, напоминает Ura.ru.
Отмечается, что артист погасил задолженность по пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
При этом операции по счетам «Газгольдер-рекорда» остаются заблокированными. Известно, что компания не предоставила налоговую декларацию в срок.
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