Баста погасил долг по патентным пошлинам в размере 54 тысяч рублей

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) погасил долг по патентным и другим пошлинам в размере более 50 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах налоговой службы и данных в распоряжении РИА Новости.

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Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», соучредителем которой является музыкант. При этом у рэпера числился долг в 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, напоминает Ura.ru.

Отмечается, что артист погасил задолженность по пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

При этом операции по счетам «Газгольдер-рекорда» остаются заблокированными. Известно, что компания не предоставила налоговую декларацию в срок.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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