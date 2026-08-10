В Севастополе 133 человека эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА

Более 130 человек эвакуировали из кемпинга в Севастополе в связи с лесным пожаром из-за обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Ранее стало известно, что в Севастополе из-за падения фрагментов дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир, пишет RT.

«Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человек с кемпинга: часть вывели наверх, часть эвакуировали катерами с пляжа», — уточнил Развожаев в мессенджере «Макс».

Пожар локализовали на площади в 8 гектаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиСевастополь

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