СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска

После инцидента капитан принял решение изменить маршрут и направил судно в Стамбул для проведения полного осмотра и оценки повреждений на верфи. По данным системного регулятора движения судов Gemi Trafık, за атакой стоит украинская сторона.

Сухогруз MV Güllük был построен в 2002 году и специализируется на международных грузовых перевозках, отмечает портал.

Схожий инцидент произошел 3 августа, когда дроны ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно с фруктами и овощами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

