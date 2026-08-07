СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
Украинский беспилотник атаковал сухогруз MV Güllük, следовавший под флагом Турции, у побережья Новороссийска. Информацию об инциденте в Черном море распространил портал Haberdenızde.com.
Удар дрона пришелся на жилые помещения корабля, который изначально держал курс на порт Тамань. В результате происшествия никто из членов экипажа не погиб и не получил травм.
После инцидента капитан принял решение изменить маршрут и направил судно в Стамбул для проведения полного осмотра и оценки повреждений на верфи. По данным системного регулятора движения судов Gemi Trafık, за атакой стоит украинская сторона.
Сухогруз MV Güllük был построен в 2002 году и специализируется на международных грузовых перевозках, отмечает портал.
Схожий инцидент произошел 3 августа, когда дроны ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно с фруктами и овощами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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