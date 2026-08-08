СМИ: Атакованное ВСУ турецкое судно превратилось в груду металла

Судно следовало из Турции в Россию с грузом овощей и фруктов, когда в понедельник в Чёрном море на него напали украинские беспилотники. В результате инцидента травмы получили четыре члена экипажа. По словам капитана Ялчына Шахина, в атаке участвовало порядка 6–7 дронов. Для транспортировки Nadezhda задействовали теплоход MİRA — он взял судно на буксир и повёл в сторону Самсуна. Уже у турецких берегов эстафету приняли другие буксиры: в сопровождении морской полиции они довели повреждённое судно до порта.



Издание отмечает, что после удара Nadezhda практически утратила ходовые возможности: из‑за серьёзных повреждений машинного отделения она фактически превратилась в груду металла. Кадры, сделанные на борту после атаки, наглядно демонстрируют масштаб разрушений — повреждены не только отдельные элементы и оборудование, но и ключевые части судна. Сильнее всего досталось машинному отделению, именно это лишило корабль способности двигаться самостоятельно. Сейчас в порту Самсуна специалисты продолжают техническое обследование судна.



По данным газеты Guardian, ссылающейся на источник в украинских спецслужбах, Киев признал причастность к атакам морских дронов на два танкера возле турецкого побережья.



Турецкий МИД ранее заявлял, что Анкара крайне обеспокоена нападениями на суда в Чёрном море.



Со своей стороны, посол РФ в Турции Сергей Вершинин утверждал, что гражданские суда в Чёрном море (в том числе турецкие) подвергаются ударам украинских беспилотников. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки на танкеры как возмутительный инцидент, подчеркнув, что подобные действия представляют собой посягательство на суверенитет Турции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

