Минэнерго: Запасы авиакеросина в России находятся на обычном уровне

Запасы авиационного керосина в России находятся на стандартном уровне. Об этом заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, на начало августа запасы топлива соответствуют обычному для данного товара уровню.

«Кроме того, в настоящее время за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно», - указали в министерстве.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Как отметил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН, такие меры приняли, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТопливоМинэнерго РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры