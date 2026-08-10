Минэнерго: Запасы авиакеросина в России находятся на обычном уровне

Запасы авиационного керосина в России находятся на стандартном уровне. Об этом заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, на начало августа запасы топлива соответствуют обычному для данного товара уровню.

«Кроме того, в настоящее время за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно», - указали в министерстве.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Как отметил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН, такие меры приняли, чтобы не допустить продажи топлива за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.

