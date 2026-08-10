В Приангарье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда

Сход 11 вагонов грузового поезда зафиксирован на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

ЧП произошло в понедельник в 05.55 мск.

«На участке Разгон – Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 11 вагонов в грузовом поезде», - указано в сообщении.

Никто не пострадал, угрозы экологии нет. На место ЧП для устранения последствий схода направили восстановительные поезда.

Ранее в Амурской области сошли с рельсов семь вагонов с углем, обошлось без пострадавших.

