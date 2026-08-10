В Приангарье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда
Сход 11 вагонов грузового поезда зафиксирован на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.
ЧП произошло в понедельник в 05.55 мск.
«На участке Разгон – Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 11 вагонов в грузовом поезде», - указано в сообщении.
Никто не пострадал, угрозы экологии нет. На место ЧП для устранения последствий схода направили восстановительные поезда.
Ранее в Амурской области сошли с рельсов семь вагонов с углем, обошлось без пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации