Сегодня Турция пытается сохранить возможность диалога как с Украиной, так и с Россией, поэтому не предпринимает жесткие меры в ответ на атаки украинскими войсками турецких судов. Однако риторика Анкары может измениться, если продолжатся сознательные и открытые нападения на корабли. Об этом НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали турецкое судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило в Россию фрукты и овощи. Об этом сообщило турецкое агентство IHA. Отмечается, что пострадали четыре члена экипажа. В свою очередь эксперт Ниджат Сезгин заявил в интервью РИА Новости, что реакция Анкары на атаки ВСУ против турецких гражданских судов не соответствует масштабу угрозы. По его словам, страна должна добиться, чтобы виновных в нападениях привлекли к ответственности. Исмаил заявил, что Турция пока официально не назвала виновников атаки, кроме того, Анкара пытается сохранить возможность диалога как с Россией, так и с Украиной.

«Реакция со стороны Турции была, просто нужно разделять эмоциональную реакцию и стратегическую. Судно Nadezhda атаковали примерно в двадцати морских милях от Новороссийска. Турецкие власти пока официально не назвали виновников, поэтому говорить об установленной ответственности какой-либо страны я не могу. Есть несколько причин тому, почему Анкара не отвечает жестко. Во-первых, Турция сознательно не хочет превращать отдельные инциденты в прямое турецко-украинское противостояние, пытаясь сохранить возможность диалога и с Москвой, и с Киевом. Ради этого Анкара порой сознательно не называет Украину виновницей атак, даже когда это очевидно. Это касается не только дипломатии, но и более широких стратегий Турции как посредника и самостоятельного центра силы. Во-вторых, юридически Анкара крайне осторожна. В данном случае речь идет о судне, находившемся в районе российского побережья, а не в территориальных водах Турции. Раз нет подтверждения того, кто нанес удар, Турция не может объявить Украину ответственной и перейти к ответным действиям, не создав серьезный международно-правовой дипломатический прецедент. Напомню, что глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на Украине, говорил, что Турция не хочет, чтобы военные действия переходили в более жесткий конфликт», — сказал Исмаил.