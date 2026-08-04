Баранец: Россия навсегда отрезает Украину от Черного моря

Российские войска перешли к систематическому уничтожению морской и сухопутной логистики Украины. Цель — полностью перекрыть каналы снабжения ВСУ и лишить противника западного вооружения.

В беседе «ФедералПресс» военный обозреватель Виктор Баранец отметил что, Россия прежде всего наносит удары по украинским портам и судам с оружием из Румынии и Турции. Если раньше на рейде стояли десятки иностранных судов, то сейчас их единицы, отметил эксперт. Он считает, что фактически началась специальная военно-морская операция по отрезанию Украины от Черного моря.

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Баранец пояснил, что удары должны остановить поступление западного вооружения в порты Одессы и Николаева. Также он подчеркнул важность ударов по сухопутной логистике — уничтожение мостов и автозаправочных станций оставит ВСУ без средств для ведения войны на линии боевого соприкосновения.

«Российские войска обескровливают ВСУ», – подчеркнул Виктор Баранец.

Ранее ВС России нанесли удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, использовав высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:Российская АрмияЧерное МореВСУСпецоперация

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