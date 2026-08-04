Баранец: Россия навсегда отрезает Украину от Черного моря

Баранец пояснил, что удары должны остановить поступление западного вооружения в порты Одессы и Николаева. Также он подчеркнул важность ударов по сухопутной логистике — уничтожение мостов и автозаправочных станций оставит ВСУ без средств для ведения войны на линии боевого соприкосновения.

«Российские войска обескровливают ВСУ», – подчеркнул Виктор Баранец.

Ранее ВС России нанесли удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, использовав высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

