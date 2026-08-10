В Херсонской области задержан агент Киева, планировавший теракт против военных РФ
Агента Киева, планировавшего теракт в отношении российских военнослужащих, задержали в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемый - гражданин России 1976 года рождения, сторонник запрещенной террористической организации. Сотрудник спецслужб Украины завербовал злоумышленника через мессенджер Telegram для организации и совершения диверсионно-террористического акта против российских военных в Скадовске. У подозреваемого обнаружили готовое к применению радиоуправляемую самодельную бомбу, закамуфлированную в портативное зарядное устройство.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконных приобретении, передаче, хранении взрывчатки. Фигуранта заключили под стражу, он признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Ранее в Приморском крае ФСБ пресекла противоправную деятельность трех подростков, которые собирали сведения о военнослужащих и планировали теракт на одном из объектов Росгвардии.
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