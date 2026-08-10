Поезда вновь начнут ходить между Финляндией и Швецией впервые с 1988 года

Железнодорожное сообщение между Оулу в Финляндии и Хапарандой в Швеции возобновят впервые с 1988 года. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Первый поезд из Финляндии в Швецию прибыл после 40-летнего перерыва, но с опозданием», — отмечает СМИ.

Поезд между двумя странами будет курсировать два раза в день, пишет RT. Поездка в одну сторону займет примерно 1 час 40 минут.

Между тем Финляндия закрыла проходы для зверей во всех заграждениях на границе с Россией. Решение приняли из-за африканской чумы свиней, зафиксированной у дикого кабана в восточной части Финляндии.

