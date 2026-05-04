Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
Россия открыта к предложениям по переговорам, но бесперспективные планы и сделки Москву не устроят, заявил НСН Андрей Бакланов.
Все мирные инициативы Турции в отношении украинского конфликта заходили в тупик, посредником эта страна вряд ли может быть из-за «односторонности» взглядов, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров с Россией, сообщило издание Politico. В публикации отмечается, что украинский лидер проявляет осторожность в вопросе будущего участия США. Газета The New York Times сообщает, что отношения Зеленского с Вашингтоном осложнились на фоне поддержки президентом США Дональдом Трампом российских условий по урегулированию ситуации на Украине. Бакланов отметил, что Россия настороженно относится к посредничеству Турции.
«Турция неоднократно принимала усилия в этом отношении. Но меня смущают два обстоятельства. Во-первых, те попытки, которые делались Турцией, они все заходили в тупик. Если взять зерновую сделку, здесь не очень понятно, насколько был правильно выбран угол турецкими коллегами. Получилось не очень хорошо, мы пошли на компромисс, заключили сделку, а потом только спустя несколько месяцев выяснилось, что она реализуется в одностороннем порядке, который невыгоден для нас. Во-вторых, мое личное мнение заключается в том, что наши турецкие коллеги в целом не очень подходят на роль честных брокеров, так как брокер получается односторонний», — объяснил он.
Бакланов подчеркнул, что Россия открыта к предложениям, но бесперспективные планы Москву не устроят.
«Если они предложат что-то интересное, мы всегда будем вежливо себя вести. Турция – важный для нас партнер, но мы уже устали от планов, которые никуда не ведут. В российской концепции проблематика Украины – это продолжение нацизма и фашизма, эти истоки полностью игнорируются Турцией. Это заставляет нас очень осторожно подходить к посредническим функциям Турции. Раньше были данные в отношении того, что Турция рассматривала сделки по оружию с Украиной. Как может посредником быть государство, которое не против поставлять оружие одной стороне? Позиция США тоже не очень однозначная в этой ситуации. Нам нельзя быть наивными людьми», — заключил собеседник НСН.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошёл в Женеве 17–18 февраля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
