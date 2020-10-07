Незапрещённый яд и «низкопробная провокация». Чем пахнет дело Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в пробах Алексея Навального найдено вещество, аналогичное «Новичку», но его формула еще не внесена в список запрещенных.

Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации «с блогером». Об этом заявил во вторник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета организации. РФ намерена считать «низкопробной провокацией» происходящее вокруг Навального до тех пор, пока не получит доказательства, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны упомянул, что в Кремле не знакомы с заключением организации и изучат его после того, как документ поступит по дипломатическим каналам. В МИД накануне вечером назвали заявление «продолжением фантастической истории об отравлении», указали на конспирологический сценарий инцидента и пообещали распространить на сессии исполнительного совета ОЗХО «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Между тем уже известно, что юристы оппозиционера Алексея Навального обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.