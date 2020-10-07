Незапрещённый яд и «низкопробная провокация». Чем пахнет дело Навального
На Западе продолжают настаивать, что Навальный был отравлен боевым веществом. Однако, как уже выяснилось, найдены следы незапрещённого ОЗХО вещества. В России требуют доказательств, без которых весь «кейс Навального» с точки зрения Москвы выглядит провокационно.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в пробах Алексея Навального найдено вещество, аналогичное «Новичку», но его формула еще не внесена в список запрещенных.
Россия не собирается оправдываться перед западными странами из-за ситуации «с блогером». Об этом заявил во вторник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета организации. РФ намерена считать «низкопробной провокацией» происходящее вокруг Навального до тех пор, пока не получит доказательства, добавил дипломат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны упомянул, что в Кремле не знакомы с заключением организации и изучат его после того, как документ поступит по дипломатическим каналам. В МИД накануне вечером назвали заявление «продолжением фантастической истории об отравлении», указали на конспирологический сценарий инцидента и пообещали распространить на сессии исполнительного совета ОЗХО «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».
Между тем уже известно, что юристы оппозиционера Алексея Навального обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.
Сам оппозиционер в своем интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих симптомах перед госпитализацией в Омске. Навальный сообщил, что почувствовал холодный пот и почувствовал, что сейчас умрет. При этом он перестал воспринимать речь окружающих, дошел до туалета и потерял сознание.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что, судя по описанию самого Навального, это точно был не «Новичок».
«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Это напоминает действие каких-то психотропных препаратов по симптоматике. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.
В интервью журналисту Юрию Дудю Алексей Навальный заявил, что его не могли отравить «Новичком» без разрешения президента РФ Владимира Путина.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко назвал это утверждение полной глупостью.
«Где этот "Новичок" мог брать Путин? Или офицер ГРУ его в кармане носит, а президент сидя в Кремле раздает команды: туда яды, сюда яды?», - сказал он в эфире НСН.
Вместе с тем он допустил, что в ситуации с Навальным кто-то мог подставить Россию.
«Для этого достаточно было бы фон создать, намешать просто некоторые компоненты вещества не ядовитого. А потом специалисты могли бы кричать: ну вот же элементы, которые входят в «Новичок»! Любой малограмотный химик может понять состав «Новичка», но не сможет сделать его. Сделать сложно», - отметил Луценко.
Сам Навальный заявил о твердом намерении вернуться в Россию. На вопрос о том, что должно случиться, чтобы тот не вернулся в Россию, Навальный ответил, что категорически исключает такой вариант.
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН заявил, что Навальному будет сложно гарантировать безопасность в России. Он посоветовал коллеге нанять профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, а также будет беспокоиться о рационе его питания.
Вместе с тем, каждое новое заявление ОЗХО приближает Россию к санкциям. Несмотря на отчаянные попытки российских властей заявить о недоказанности отравления оппозиционера, все понимают, что ограничительных мер со стороны Запада уже вряд ли получится избежать.
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