«Врачи удивлены»: Навальный рассказал Дудю о самочувствии

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Политик появился на видео впервые после инцидента с предполагаемым отравлением.

По словам Навального, сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем 20 августа - в день, когда ему стало плохо в самолёте Томск-Москва и он потерял сознание. Период реабилитации, когда политику помогали ходить, уже пройден. На видео Навальный активно жестикулирует.

«Ручки дрожат – если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне реально с каждым днём всё лучше. Я занимаюсь с физиотерапевтом, и сегодня начал учить меня жонглировать. Мне нужно делать много упражнений на «право-лево», чтобы мозг соображал, что делает. Всё-таки «Новичок» разрушает нервную систему, нужно восстанавливаться. Всё будет хорошо, и я поправлюсь», - сказал Навальный Дудю.

«Врачи удивлены, что я восстанавливаюсь с такой скоростью», - признался также Навальный.

По версии немецких врачей, Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок». Российские врачи, однако, следов яда в организме политика не обнаружили.

