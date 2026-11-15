Макрон не собирается поддерживать ограничение финансирования Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что не поддержит ограничение финансирования Киева.
«Те, кто хочет ограничить ресурсы Украины... сделать её уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Франция не может разделять такую позицию», — заявил глава государства.
Он отметил, что сотрудничество с Киевом является приоритетом для Парижа для достижения «справедливого и прочного мира».
Ранее Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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