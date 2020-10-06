МИД РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального

В МИД РФ заявили, что представит государствам-участникам КЗХО свое видение развитие событий в деле с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что Россия представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля» в ходе текущей сессии Исполнительного совета ОЗХО.

В МИД заявили, что история с результатами анализов Навального развивается «по заранее спланированному конспирологическому сценарию».

В настоящее время Навальный находится в немецкой клиники, где проходит курс реабилитации. Ранее несколько зарубежных лабораторий обнаружили в анализах оппозиционера химическое боевое вещество.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйМИД РФ
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