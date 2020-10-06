МИД РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального
В МИД РФ заявили, что представит государствам-участникам КЗХО свое видение развитие событий в деле с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Россия представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля» в ходе текущей сессии Исполнительного совета ОЗХО.
В МИД заявили, что история с результатами анализов Навального развивается «по заранее спланированному конспирологическому сценарию».
В настоящее время Навальный находится в немецкой клиники, где проходит курс реабилитации. Ранее несколько зарубежных лабораторий обнаружили в анализах оппозиционера химическое боевое вещество.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- В Москве впервые с июня за сутки умерли более 40 пациентов с COVID-19
- МИД РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального
- Президент Нагорного Карабаха призвал создать антитеррористическую коалицию
- ФАС проверяет информацию о повышении цен на топливо в аэропортах
- Взрывы прогремели на акции в поддержку нового премьера Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru