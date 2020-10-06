МИД РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального

Отмечается, что Россия представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля» в ходе текущей сессии Исполнительного совета ОЗХО.

В МИД заявили, что история с результатами анализов Навального развивается «по заранее спланированному конспирологическому сценарию».

В настоящее время Навальный находится в немецкой клиники, где проходит курс реабилитации. Ранее несколько зарубежных лабораторий обнаружили в анализах оппозиционера химическое боевое вещество.



