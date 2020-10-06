Навальный заявил о твердом намерении вернуться в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что исключает вариант, при котором он не возвращается в Россию из Германии.

По его словам, никто не знает, сколько продлится его восстановление, но пока он предварительно оценивает этот срок в два месяца.

На вопрос о том, что должно случиться, чтобы тот не вернулся в Россию Навальный ответил: "Я исключаю такой вариант".

Оппозиционер сейчас проходит реабилитацию в Германии после того, что называют попыткой отравления. Немецкие врачи и сторонники Навального убеждены, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Российские врачи подтверждений этому не нашли.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.

