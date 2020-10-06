ОЗХО нашла в анализах Навального вещество, не считающееся запрещенным

В организме Алексея Навального обнаружено вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Такие данные содержатся в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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ФОТО: РИА Новости
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