Продажи средств от похмелья в России установили рекорд за пять лет

Речь идет о лекарственных препаратах и БАДах. Годом ранее спрос на средства от похмелья составил 1,76 миллиона упаковок. По словам экспертов, сегмент восстанавливается после резкого спада в 2023 году, когда объем продаж в упаковках сократился до 354 тысяч.

Кумыс – очень полезный напиток, который благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и даже может хорошо избавить от похмелья, что особенно актуально в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

