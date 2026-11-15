Продажи средств от похмелья в России установили рекорд за пять лет

В России продажи средств от похмелья в аптеках по итогам девяти месяцев 2026 года достигли максимального значения за последние пять лет - 1,84 миллиона упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование DSM Group.

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Речь идет о лекарственных препаратах и БАДах. Годом ранее спрос на средства от похмелья составил 1,76 миллиона упаковок. По словам экспертов, сегмент восстанавливается после резкого спада в 2023 году, когда объем продаж в упаковках сократился до 354 тысяч.

Кумыс – очень полезный напиток, который благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и даже может хорошо избавить от похмелья, что особенно актуально в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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