Делегация КНДР прилетела в Москву по приглашению Медведева

Делегация Северной Кореи прибыла в Москву по приглашению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Чиновники из КНДР прилетели в РФ спецсамолетом. Делегацию в аэропорту встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и северокорейский посол в России Син Хон Чхор. Дргие подробности не раскрываются.

Ранее в КНДР заявили, что не видят смысла возобновлять переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Дмитрий МедведевРоссияКНДР

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