Делегация КНДР прилетела в Москву по приглашению Медведева
15 ноября 202602:32
Денис Хоноров
Делегация Северной Кореи прибыла в Москву по приглашению заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Чиновники из КНДР прилетели в РФ спецсамолетом. Делегацию в аэропорту встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и северокорейский посол в России Син Хон Чхор. Дргие подробности не раскрываются.
Ранее в КНДР заявили, что не видят смысла возобновлять переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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