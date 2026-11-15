Делегация КНДР прилетела в Москву по приглашению Медведева

Чиновники из КНДР прилетели в РФ спецсамолетом. Делегацию в аэропорту встретили зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов и северокорейский посол в России Син Хон Чхор. Дргие подробности не раскрываются.

Ранее в КНДР заявили, что не видят смысла возобновлять переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

