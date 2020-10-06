Полковник ФСБ сравнил Навального с Бабченко

«Помните, как один украинский товарищ (Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство. - прим. НСН) валялся в свиной крови в прихожей? Примерно из этого Навальному надо вылезать. И вот сейчас он будет сочинять, что вещество было на одежде. Боевое вещество – для поля боя, а не для войны в номере гостиницы», - заявил полковник ФСБ.

Вместе с тем он допустил, что в ситуации с Навальным кто-то мог подставить Россию.

«Для этого достаточно было бы фон создать, намешать просто некоторые компоненты вещества не ядовитого. А потом специалисты могли бы кричать: ну вот же элементы, которые входят в «Новичок»! Любой малограмотный химик может понять состав «Новичка», но не сможет сделать его. Сделать сложно», - отметил Луценко.

Полковник ФСБ в запасе признал, что Навального ненавидят многие. «У него могло быть много людей, с кем он не поделился. Но достаточно было бы молотка в подъезде, зачем же так изощряться? Чтобы потом дать повод канцлеру Германии заявить, что Россия химическим оружием долбанула по цивилизации? Офицеры что – идиоты?» - задался вопросом офицер ФСБ.

Между тем, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН заявил, что Навальному будет сложно гарантировать безопасность в России. Он посоветовал коллеге нанять профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, а также будет беспокоиться о рационе его питания.

В свою очередь, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в беседе с НСН заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».

Навальный находится в берлинской клинике Charite. В разговоре с Дудем он заявил, что обязательно вернется в Россию после восстановления здоровья. Политик предварительно оценил этот срок в два месяца. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о наличии «информации» о работе Навального со специалистами ЦРУ.

