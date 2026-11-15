Экс-премьер Британии потребовал усилий по «сдерживанию» Москвы в Арктике

Он назвал это необходимым условием для «сдерживания» Москвы. Особое значение бывший премьер отвел Кольскому полуострову, где находится Северный флот РФ. Он считает его одним из главных источников военной угрозы для Великобритании. Сунак отметил, что именно такие действия Лондона снизят вероятность эскалации в регионе.

Ранее посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

