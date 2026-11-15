Экс-премьер Британии потребовал усилий по «сдерживанию» Москвы в Арктике

Экс-глава правительства Великобритании Риши Сунак в статье в издании The Times призвал Лондон показать свою способность поставить военные объекты России в Арктике под угрозу в случае конфликта.

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Он назвал это необходимым условием для «сдерживания» Москвы. Особое значение бывший премьер отвел Кольскому полуострову, где находится Северный флот РФ. Он считает его одним из главных источников военной угрозы для Великобритании. Сунак отметил, что именно такие действия Лондона снизят вероятность эскалации в регионе.

Ранее посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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