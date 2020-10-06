«Новичком» и не пахло. Эксперт по химоружию оценил интервью Навального Дудю
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию рассказал в эфире НСН, что, судя по словам по симптомам Навального, речь идет об отравлении нелетальным психотропным препаратом.
Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих сипмтомах перед госпитализацией в Омске. Он почувствовал холодный пот и накатило ощущение, что «я сейчас умру». При этом он перестал воспринимать речь окружающих, дошел до туалета и потерял сознание.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что судя по описанию самого Навального, это точно не «Новичок».
«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Это напоминает действие каких-то психотропных препаратов по симптоматике. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.
Ранее экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в эфире НСН заявил, что Навальному по возвращении в Россию стоит нанять профессиональную охрану.
Оппозиционер сейчас проходит реабилитацию в Германии после того, что называют попыткой отравления. Немецкие врачи и сторонники Навального убеждены, что он был отравлен боевым ядом «Новичок». Российские врачи подтверждений этому не нашли.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Дело Ефремова направлено в Мосгорсуд
- Российских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии
- Врач: С каждым днем становится все тяжелее
- Нарышкин назвал недопустимой для России войну в Карабахе
- В Киргизии изъяли деньги из банкоматов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru