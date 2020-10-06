Не тот «Новичок». ОЗХО понизило самооценку Навального

В беседе с журналистом Юрием Дудем оппозиционер Алексей Навальный вновь заявил, что за его отравлением стоит сам президент РФ Владимир Путин. Правда, при этом признал, что прямых доказательств этой версии у него и быть не может. А потому приводит цепь своих умозаключений, которая и привела к такому выводу.

Во-первых, яд «Новичок» нельзя ни купить в супермаркете, ни изготовить в химлаборатории, поскольку это боевое химическое оружие. Кроме того, его нужно уметь применить.

Во-вторых, Навальный упоминает сформированную министром здравоохранения группу, которая прибыла из Москвы в Омск доказывать, что он «не транспортабельный».

И в-третьих, Навальный приводит якобы сказанные Путиным слова в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что оппозиционер сам себя отравил.

По словам Навального, два человека в России – главы ФСБ и СВР – «могут написать «Применить активные мероприятия и сварить коктейль № 9». И приказ им о применении коктейля № 9 в отношении гражданина России не может отдать кто-то, кроме Путина», - заключил герой интервью.

Из этой логики следует, что любой, чье мнение сводится к подозрению в инсценировке событий, случившихся с Навальным, автоматически подпадает под подозрение в качестве потенциального отравителя. К тому же, симптомы, описанные Алексеем Навальным, значительно отличаются от тех, что свойственны отравлению «Новичком», заявил НСН бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.

И это предположение подтверждается отчетом Организации по запрещению химического оружия, который был обнародован во вторник вечером. Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия, говорится в документе.

Поводом, толкнувшим на отравление, сам Навальный видит успехи своих соратников накануне выборов в Госдуму.

«Мы довольно эффективно мочканули «Единую Россию» на этих выборах. И они понимали, что перед выборами в Госдуму им грозят большие-большие проблемы… В каком-то смысле мы стали жертвой своего собственного успеха», - сказал он.



Себя Навальный аттестует практически как главного оппозиционного политика в России. Скажем прямо, такой политический вес, чтобы тебя велел отравить лично Путин, еще надо нажить.

