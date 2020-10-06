Навальный обратился к спецдокладчику ООН по политическим расправам

Юристы оппозиционера Алексея Навального обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.

«В моём случае спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — мою одежду и медицинские документы», - говорится в сообщении на сайте Навального. Французский адвокат Навального Вильям Бурдон обратился от его имени в ООН с этой просьбой.

Аньес Калламар ранее расследовала убийство Джамаля Хашогги.