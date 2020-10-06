Навальный обратился к спецдокладчику ООН по политическим расправам
Юристы оппозиционера Алексея Навального обратятся за помощью к спецдокладчику ООН по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчику по свободе слова Ирен Хан, чтобы они расследовали его отравление.
«В моём случае спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — мою одежду и медицинские документы», - говорится в сообщении на сайте Навального. Французский адвокат Навального Вильям Бурдон обратился от его имени в ООН с этой просьбой.
Аньес Калламар ранее расследовала убийство Джамаля Хашогги.
«Расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое «международное расследование». А что может быть «международнее»?» - говорится в сообщении.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашла в организме Алексея Навального вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Между тем, ранее оппозиционер в своем интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих симптомах перед госпитализацией в Омске. Навальный сообщил, что почувствовал холодный пот и то, что накатило ощущение, что «я сейчас умру». При этом, он перестал воспринимать речь окружающих, дошел до туалета и потерял сознание.
В свою очередь, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, что, судя по описанию самого Навального, это точно был не «Новичок».
Кроме того, Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite обойдется в 60 или 70 тысяч евро. По его словам, счет ему пока не выставлен, так как он продолжает реабилитацию у физиотерапевта. Напомним, в эту клинику он был доставлен спустя несколько дней после госпитализации в Омске.
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