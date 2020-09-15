Гудков посоветовал Навальному по возвращении в Россию нанять профессиональную охрану

Российский политик Алексей Навальный отказывается эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию. Об этом сообщается в газете The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности ФРГ.

Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН заявил, что не сомневается в намерении Навального вернуться в РФ.

«Насколько я знаю Алексея, если он будет в состоянии вернуться по состоянию здоровья, то он обязательно вернется. Это просто у него такой характер», - сказал Гудков.

При этом он отметил, что оппозиционеру в России будет сложно гарантировать безопасность.

«Конечно, не безопасно. Ни для него, ни для кого другого. По-моему, это очевидно, и в случай с отравлением Алексея, и убийство Немцова давно уже красноречиво всем объяснили. Я бы посоветовал ему скорее выздороветь, это первое. Посоветовал бы быть внимательнее и аккуратнее. Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - пояснил позицию собеседник НСН.