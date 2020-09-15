Гудков посоветовал Навальному по возвращении в Россию нанять профессиональную охрану
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер в эфире НСН не усомнился в намерении Алексея Навального вернуться в Россию.
Российский политик Алексей Навальный отказывается эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию. Об этом сообщается в газете The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности ФРГ.
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН заявил, что не сомневается в намерении Навального вернуться в РФ.
«Насколько я знаю Алексея, если он будет в состоянии вернуться по состоянию здоровья, то он обязательно вернется. Это просто у него такой характер», - сказал Гудков.
При этом он отметил, что оппозиционеру в России будет сложно гарантировать безопасность.
«Конечно, не безопасно. Ни для него, ни для кого другого. По-моему, это очевидно, и в случай с отравлением Алексея, и убийство Немцова давно уже красноречиво всем объяснили. Я бы посоветовал ему скорее выздороветь, это первое. Посоветовал бы быть внимательнее и аккуратнее. Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - пояснил позицию собеседник НСН.
Алексей Навальный сейчас находится в берлинской клинике Charite. По словам источника The New York Times, объясняя намерение вернуться в Россию, Навальный отмечает, что он планирует «продолжить свою миссию». Кроме того оппозиционер отказался участвовать в совместном расследовании РФ и ФРГ по поводу произошедшего с ним инцидента.
Напомним, российскому политику стало плохо 20 августа, когда он находился на борту самолета, следовавшего по пути из Томска в Москву. Воздушное судно произвело экстренную посадку в аэропорте Омска, первые дни Навальный находился под наблюдением врачей местной больницы. Медперсонал российской клиники отверг версию об отравлении оппозиционера, с чем не согласились врачи Бундесвера после его транспортировки в берлинскую клинику Charite.
Эксперты, которые проводили в Германии исследование анализов Навального, утверждают, что он был отравлен веществом типа «Новичок». Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, как пишет НСН, сообщил, что Российская Федерация ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, включая и «Новичок», в установленном порядке под международным контролем. Он уточнил, что уничтожение проводилось согласно протоколам и регламенту Организации по запрещению химического оружия, что было чётко зафиксировано.
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