Шохин: ЦБ РФ не снизит ключевую ставку до февраля

По его словам, регулятор будет ссылаться на то, что им надо оценить последствия налоговых изменений. Об этом, в частности, свидетельствуют недавние заявления главы ЦБ РФ о том, что нынешний уровень ключевой ставки оправдан.

По словам Эльвиры Набиуллиной, текущая высокая ставка останется таковой «еще какое-то время», что необходимо для умеренного и предсказуемого роста цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

