Шохин: ЦБ РФ не снизит ключевую ставку до февраля

Банк России до февраля 2027 года не будет снижать ключевую ставку с нынешних 14%, заявил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

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По его словам, регулятор будет ссылаться на то, что им надо оценить последствия налоговых изменений. Об этом, в частности, свидетельствуют недавние заявления главы ЦБ РФ о том, что нынешний уровень ключевой ставки оправдан.

По словам Эльвиры Набиуллиной, текущая высокая ставка останется таковой «еще какое-то время», что необходимо для умеренного и предсказуемого роста цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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