Шохин: ЦБ РФ не снизит ключевую ставку до февраля
Банк России до февраля 2027 года не будет снижать ключевую ставку с нынешних 14%, заявил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.
По его словам, регулятор будет ссылаться на то, что им надо оценить последствия налоговых изменений. Об этом, в частности, свидетельствуют недавние заявления главы ЦБ РФ о том, что нынешний уровень ключевой ставки оправдан.
По словам Эльвиры Набиуллиной, текущая высокая ставка останется таковой «еще какое-то время», что необходимо для умеренного и предсказуемого роста цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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