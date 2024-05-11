СМИ: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины
Евросоюз согласовал проект по предоставлению Украине гарантий безопасности, Брюссель и Киев обсуждают документ. Об этом пишет Welt am Sonntag.
По данным газеты, проект представляет собой 11-страничный «конфиденциальный» текст, его согласовали послы 27 стран сообщества. Планируется, что Киев получит гарантии не позже начала июля, они будут действовать до момента вступления Украины в ЕС и НАТО.
Как отмечается в документе, страны Евросоюза будут вносить вклад в «обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости» Киева, оказывая военную и гражданскую помощь, гуманитарную, финансовую, экономическую поддержку. Также в перечень мер включены размещение перемещенных лиц, восстановление страны, ограничения и дипломатическая поддержка.
Проект предусматривает, что в случае агрессии Брюссель и Киев намерены «в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины». Документом Евросоюз исключил вмешательство европейских сил в украинский конфликт, однако пообещал продолжать поставки вооружений, обучать военных, помогать в реформах сектора безопасности и разминировании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru