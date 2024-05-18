СМИ: Киев попросил разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ
Украина на прошлой неделе просила США снять ограничения на применение американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает принадлежащей России. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей Вашингтона.
Издание отмечает, что киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена и попросили помочь определить цели в РФ, «по которым Киев может нанести удар собственным оружием».
«Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России», — указано в материале.
Как сообщили источники среди официальных лиц США, Киев направил соответствующий запрос на прошлой неделе, он находится на рассмотрении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru