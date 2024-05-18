СМИ: Киев попросил разрешить использовать американское оружие для ударов по РФ

Издание отмечает, что киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена и попросили помочь определить цели в РФ, «по которым Киев может нанести удар собственным оружием».

«Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России», — указано в материале.

Как сообщили источники среди официальных лиц США, Киев направил соответствующий запрос на прошлой неделе, он находится на рассмотрении.

