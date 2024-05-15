В Германии назвали три условия для мирного урегулирования конфликта на Украине
Александр Рар заявил НСН, что большая война на Ближнем Востоке, давление Китая или приход к власти Трампа заставит Запад пойти на переговоры с Москвой.
Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине только в случае большой войны на Ближнем Востоке, при давлении Китая или после прихода к власти Дональда Трампа в США, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ранее президент Чехии Петр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и переход к началу переговоров. По его мнению, достичь компромисса можно только при согласии Украины, России и стран, которые будут выступать гарантом соглашения. Также он назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримом будущем сможет вернуть территории, занятые Россией.
«Когда будут движения к миру? Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине, пока плана у него нет, но это уже говорит о том, что есть очень влиятельные силы на Западе, которые хотят прекращения этого всего. Надо помнить, что сам Путин говорит о мире, но о честных переговорах», - рассказал он.
При этом, по его словам, на данный момент о переговорах речи не идет.
«Еще год назад стало ясно, что попытки Украины вернуть территории провалились и обернулись еще большими потерями солдат и так далее. Многие эксперты думали, что уже в тот момент Запад будет готов прекратить конфликт. Но есть определенные силы в руководстве европейских стран, которые считают, что отступать нельзя, так как это борьба за существование с Россией. Пока конца конфликта я не вижу», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, передает «Радиоточка НСН».
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