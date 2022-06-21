Наемники, оружие и деньги: Как США «перешли черту» на Украине

«Они помогают Киеву такими символическими действиями, но втягиваться в конфликт с Россией из-за Украины они не собираются и не собирались. Украина – это камень преткновения, который показал, что США не готовы воевать за своих союзников», - подчеркнул он.

В свою очередь военный историк Евгений Норин в эфире НСН отметил, что если США предоставят Украине военную помощь на один миллиард евро, то это будет существенно для страны, но они поставляют только такое вооружение, с помощью которого можно было бы затянуть военную спецоперацию РФ.

«Украинская армия сейчас очень сильно помята, для нее это (поставки вооружения – прим. НСН) будет существенная помощь. США осознают, что техника, которая передается в помощь, может быть уничтожена. Поэтому они и передают именно ту технику, которая может быть использована быстро», - объяснил он.

Однако некоторые российские специалисты наоборот придерживаются мнения о том, что помощь Украине разоряет США. Например, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что для обеспечения помощи Киеву в $40 миллиардов Вашингтону придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю.