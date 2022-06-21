Наемники, оружие и деньги: Как США «перешли черту» на Украине
На Украине погиб уже второй американский наемник, а тем, кто попадает в плен, грозит смертная казнь.
Пока США делают вид, что помогают Киеву противостоять Москве, они, придерживаясь собственных интересов, пытаются сами бороться с Россией, считают некоторые американские обозреватели.
Ранее научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан сообщила изданию The New York, что США перешли черту на Украине. Она считает, что до этого Вашингтон также пересек черту в Йемене. В связи с этим Кристиан поинтересовалась, можно ли назвать непосредственным участием США в конфликте на Украине то, что они выделили Киеву из бюджета десятки миллиардов долларов, отправили ракетные установки и передавали Генштабу Украины развединформацию.
До этого The Washington Post также сообщила, что на фоне попыток США не допустить успеха РФ и ослабить последствия кризиса для мировой экономики Вашингтон и союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине. Так, по данным источника, еще до начала спецоперации за океаном обсуждалась возможность ведения долгих боевых действий.
При этом США в рамках противостояния России продолжают все также заверять Киев, что обязательно помогут ему якобы в его «личной» борьбе с Москвой. Так, 15 июня американский лидер Джо Байден в очередной раз пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь еще на один миллиард долларов. Не исключено, что она будет обеспечена Западом в обмен на поставки украинского зерна. Также в начале июня Байден объявил об обязательной отправке Киеву реактивных систем залпового огня высокой дальности и заявил о высокой вероятности членства Украины в ЕС.
В России же считают, что президент США демонстративно помогает Украине, имея собственную выгоду в этом вопросе. Так, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что США не будут воевать за Украину: они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.
«Они помогают Киеву такими символическими действиями, но втягиваться в конфликт с Россией из-за Украины они не собираются и не собирались. Украина – это камень преткновения, который показал, что США не готовы воевать за своих союзников», - подчеркнул он.
В свою очередь военный историк Евгений Норин в эфире НСН отметил, что если США предоставят Украине военную помощь на один миллиард евро, то это будет существенно для страны, но они поставляют только такое вооружение, с помощью которого можно было бы затянуть военную спецоперацию РФ.
«Украинская армия сейчас очень сильно помята, для нее это (поставки вооружения – прим. НСН) будет существенная помощь. США осознают, что техника, которая передается в помощь, может быть уничтожена. Поэтому они и передают именно ту технику, которая может быть использована быстро», - объяснил он.
Однако некоторые российские специалисты наоборот придерживаются мнения о том, что помощь Украине разоряет США. Например, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что для обеспечения помощи Киеву в $40 миллиардов Вашингтону придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю.
«$40 миллиардов – не маленькая сумма. Она превышает расходы на части погранохраны и прочие ведомства, бюджет госдепартамента. Правда, социально-экономические расходы выражаются в триллионах. Но в целом, это большие деньги, которые просто так откуда-то достать – дело непростое», - добавил он.
Однако Запад, в том числе США, помогают Украине не только экономически и вооружением, но и людской военной силой. Так, в СМИ не раз упоминалась информация о поимке или даже гибели очередных иностранных наемников. Например, 21 июня американское издание Washington Post сообщило, что на Украине в ходе боевых действий погиб гражданин США Стивен Забельски. Информацию о его смерти подтвердили в госдепартаменте. По данным источника, это уже второй американец, погибший в ходе украинского конфликта. До этого британская газета Telegraph сообщила о взятии представителями ВС РФ под Харьковом двух американских наемников 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хюйна.
Но простые американцы – не единственные, кто решил «помочь» Украине противостоять России. К слову, в Донецкой народной республики пойманным за это деяние грозит высшая мера пресечения. Так, в начале июня Верховный суд ДНР уже приговорил к смертной казни двоих англичан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Они обвиняются в совершении преступления группой лиц, насильственном захвате власти или ее насильственном удержании, наемничестве и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
При этом депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в эфире НСН заметил, что смертная казнь может грозить не только иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины, но и некоторым военнослужащим ВСУ.
«Тем, кто совершил страшные преступления, грозит ровно такая же мера наказания. Убивать военных также преступно, как пытать и убивать гражданских», - отметил он.
Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что иностранных бойцов, которые участвовали в украинском конфликте на стороне Киева и были приговорены к смертной казни в ДНР, можно обменять только на граждан России и российских военнослужащих.
При этом еще в самом начале спецоперации на Украине, когда туда только начали прибывать иностранные наемники, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что отношение к наемникам у российских солдат и бойцов Донбасса будет отличаться от «уважительного» обращения с ВСУ.
«Показывать деликатность в отношении наемников или нет, это на месте будут решать солдаты и офицеры ДНР и ЛНР, а также те подразделения, которые прибыли к ним на помощь. Я думаю, что к наемникам будет не такое отношение, как к ВСУ. Как бы мы не говорили, но в душе у нас остается нормальное отношение к этим ребятам (украинским военным – прим. НСН), и они это прекрасно понимают. А наемники – это люди, которые явно воюют только за большие деньги, поэтому с ними будет разговор намного жестче. Мы готовы принять этих наемников на украинской земле, чтобы они в ней и остались», - отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники должны понести ответственность. Он также считает, что кризис на Украине будут затяжным, а Запад уже никогда не сможет вернуть доверие Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- В Техасе захотели провести референдум о выходе штата из состава США
- СМИ: В России создадут сервис шеринга станков
- В США заявили, что венгры надеялись на захват Закарпатской области Будапештом
- СМИ: От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из школ и вузов
- СМИ предупредили о «безумно тяжелом» лете из-за антироссийских санкций
- Власти Херсонской области сообщили, когда состоится референдум
- В России предложено создать резерв драгоценных металлов и камней
- СМИ: европейские лидеры отказали Зеленскому в оружии
- Нобелевская медаль Муратова продана более чем за $100 млн
- Украина хотела направить наемников в район Лисичанского НПЗ – Мирошник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru