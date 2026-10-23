Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, что к таким важным проектам как марсианская миссия Китая и России нужно привлекать все государства вне зависимости от политической ситуации, в частности БРИКС+.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что у России и Китая совместная лунная миссия «Чанъэ-7» и раскрыл, что страны приступают еще и к совместной марсианской миссии. Другой совместный проект, в котором Россия принимает участие — Международная научная лунная станция. В проект входят 16 стран, включая РФ и КНР, а также две международные организации. Ионин заявил, что в перспективе это приведет к созданию марсианской базы.

«Такая международная кооперация — это крайне перспективное направление. Потому что, во-первых, такие проекты дорогостоящие, и хотелось бы распределить финансовые риски. Эти проекты ведь имеют значение для всего научного сообщества. Во-вторых, именно в дальнем космосе международные форматы проектов являются единственно возможными. Сейчас мы изучаем Луну, Марс, а дальше что? Это же не для того, чтобы кто-то потом книги написал. Мы это делаем в интересах следующего этапа — освоения. Мы понимаем, что следующим шагом после такого налаживания доверия, обеспечения взаимодействия между нашими странами, будет уже проект пилотируемого полета, с созданием в перспективе марсианской базы. А пока мы свидетели первых шагов», — рассказал он.

При этом Ионин призвал привлекать к таким проектам как российские частные компании, так и обсуждать их на самом высоком международном уровне.

«Если мы говорим, что эти проекты общечеловеческие, то мы должны подключать всех партнеров. Сейчас космические технологии стали доступны не только государствам, но и частным компаниям, так что здесь могут быть частные инициативы высокотехнологичных компаний и из России, и из Китая, со всего мира. Роскосмос, на мой взгляд, должен также думать о том, как бы интегрировать российские частные компании. Нужно привлекать БРИКС+. Надо предлагать кооперацию всем, вне зависимости от политической ситуации. Сейчас много обсуждается встреча лидеров трех стран на форуме АТЭС в Китае, на форуме G20 в Майами в декабре. Мне кажется, нет лучше темы, которая бы украсила эти встречи, чем договоренность о таких проектах. Это было бы вишенкой на торте», — подытожил он.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Индия будут совместно заниматься изучением атмосферы Венеры, сообщает «Радиоточка НСН».

