В Госдуме рассказали, на кого могут обменять приговоренных в ДНР к казни иностранцев
Иностранных бойцов, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне Киева и приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике, могут обменять только на граждан РФ и российских военнослужащих. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
«Мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен), то это должна быть очень адекватная история. <…> Это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие», — цитирует депутата ТАСС.
Луковой добавил, что этот вопрос может решаться только на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции относительно обмена осужденных иностранцев на кого-либо другого.
Ранее суд в ДНР приговорил граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Бойцы были взяты в плен в Мариуполе, напоминает телеканал «360». Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что не видит оснований для помилования осужденных.
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