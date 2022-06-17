В Госдуме рассказали, на кого могут обменять приговоренных в ДНР к казни иностранцев

«Мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен), то это должна быть очень адекватная история. <…> Это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие», — цитирует депутата ТАСС.

Луковой добавил, что этот вопрос может решаться только на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции относительно обмена осужденных иностранцев на кого-либо другого.

Ранее суд в ДНР приговорил граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Бойцы были взяты в плен в Мариуполе, напоминает телеканал «360». Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что не видит оснований для помилования осужденных.

