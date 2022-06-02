«Бесчеловечная провокация!» В Москве готовятся к удару американскими ракетами HIMARS

САМЫЙ ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ

В первый день лета анонсированный 11-й пакет военной помощи США Украине стал реальностью.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен озвучили, что конкретно будет в пакете стоимостью $700 млн. В него, в частности, войдут РСЗО HIMARS, четыре вертолета Ми-17, 1000 ПТРК Javelin, 6000 единиц другого противотанкового вооружения, 15 тыс. снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм и 15 армейских боевых автомобилей.

По словам замглавы Пентагона Колина Каля, Украина получит всего четыре РСЗО, при этом ВСУ понадобится три недели, чтобы научиться ими пользоваться.

На этом фоне в Кремле заявили, что не верят заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что HIMARS не будут использоваться для ударов по территории России.

«Нет (…) Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Зеленский не сдержал обещание «раз и навсегда покончить с войной на Юго-Востоке Украины», кроме того, по вине украинской стороны минские договоренности «канули в Лету»

«Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», - признался представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит американские РСЗО для удара по России, Песков сказал: «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях».

«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», - добавил пресс-секретарь президента.

Утром 2 июня Песков констатировал, что контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», - сказал он РИА Новости.