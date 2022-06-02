«Бесчеловечная провокация!» В Москве готовятся к удару американскими ракетами HIMARS
В Кремле не верят пацифистским обещаниям Зеленского, в Вашингтоне верят, а в Минобороны РФ ждут удар по России из Шостки американскими ракетами большой дальности.
На фоне поставок США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS в России заявили о готовящейся Киевом «бесчеловечной провокации».
В Кремле не верят заявлениям президента Украины о том, что ракеты не будут использоваться для атак территории России, в Вашингтоне наоборот – доверяют обещаниям Владимира Зеленского.
САМЫЙ ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ
В первый день лета анонсированный 11-й пакет военной помощи США Украине стал реальностью.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен озвучили, что конкретно будет в пакете стоимостью $700 млн. В него, в частности, войдут РСЗО HIMARS, четыре вертолета Ми-17, 1000 ПТРК Javelin, 6000 единиц другого противотанкового вооружения, 15 тыс. снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм и 15 армейских боевых автомобилей.
По словам замглавы Пентагона Колина Каля, Украина получит всего четыре РСЗО, при этом ВСУ понадобится три недели, чтобы научиться ими пользоваться.
На этом фоне в Кремле заявили, что не верят заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что HIMARS не будут использоваться для ударов по территории России.
«Нет (…) Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, Зеленский не сдержал обещание «раз и навсегда покончить с войной на Юго-Востоке Украины», кроме того, по вине украинской стороны минские договоренности «канули в Лету»
«Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», - признался представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит американские РСЗО для удара по России, Песков сказал: «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях».
«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», - добавил пресс-секретарь президента.
Утром 2 июня Песков констатировал, что контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», - сказал он РИА Новости.
УДАР ИЗ ШОСТКИ
Радиус действия HIMARS 500 км, при этом в Вашингтоне утверждают, что дальность ракет для переданных Киеву РСЗО не будет превышать 80 км.
В США верят обещаниям Украины не использовать это оружие против России, однако в Минобороны РФ располагают иными данными.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», - сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, оперативная информация о подготовке «бесчеловечной провокации» в Сумской области была получена после перехвата радиопереговоров.
Мизинцев сообщил, что Украина хочет спровоцировать ответную реакцию России, а потом обвинить ее в обстреле мирного населения. Кроме того, в Шостку хотят привезти западных журналистов, которые будут заниматься подготовкой фейковых новостей.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в теории HIMARS могут «добить до Москвы», однако усомнился, что США передадут Украине дальнобойные ракеты.
«Все эти ракетные системы в оригинальном исполнении могут стрелять очень далеко – примерно на 500 километров. Теоретически до Москвы могут достать те же HIMARS, которые стоят на вооружении США. Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Но, насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойных ракет Украине передано не будет», - сказал Прохватилов.
По его мнению, США не нужна ядерная война и в Вашингтоне прекрасно понимают, что может последовать «немедленный и очень жесткий ответ» России.
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев обещал в случае атаки России американскими ракетами ответный удар по центрам принятия решений, которые находятся «совсем не в Киеве».
Значит ли это, что Россия атакует США и начнется Третья мировая война?
По мнению военного политолога, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, если США передаст Украине ракеты, которые могут долететь до Московской области, возможен превентивный удар «и по военным кораблям, и по самой территории».
Он напомнил в интервью «Ленте.ру», что «у нас есть подводные лодки вблизи Штатов».
При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил в середине мая, что Россия не может нанести ядерный удар первой.
«По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар», — пояснил Борисов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
- Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
- В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции
- МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
- В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
- Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев
- Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой
- Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют
- Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ
- В Британии назвали санкции в отношении Москвы безрассудными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru