Песков: пленные граждане США на Украине должны понести ответственность

Как считает Песков, Женевские конвенции на американцев не распространяются, в связи с тем, что они не являются частью украинской армии.

Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.

