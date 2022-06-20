Песков: пленные граждане США на Украине должны понести ответственность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попавшие в плен на Украине американцы должны понести ответственность. Об этом сообщает ТАСС.

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Как считает Песков, Женевские конвенции на американцев не распространяются, в связи с тем, что они не являются частью украинской армии.

Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПесков
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