Песков: пленные граждане США на Украине должны понести ответственность
20 июня 202222:41
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попавшие в плен на Украине американцы должны понести ответственность. Об этом сообщает ТАСС.
Как считает Песков, Женевские конвенции на американцев не распространяются, в связи с тем, что они не являются частью украинской армии.
Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru