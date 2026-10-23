Минфин изучает легализацию онлайн-казино в России
Министерство финансов изучает возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, передает ТАСС.
Как отметил замминистра, практика регулирования онлайн-казино действует во многих странах.
«Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», - указал Чебесков.
Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в беседе с НСН высказал мнение, что в России необходимо легализовать онлайн-казино и вернуть игорные заведения в города-миллионники.
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