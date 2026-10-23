Минфин изучает легализацию онлайн-казино в России

Министерство финансов изучает возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, передает ТАСС.

Депутат Марченко разнес идею по легализации онлайн-казино

Как отметил замминистра, практика регулирования онлайн-казино действует во многих странах.

«Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», - указал Чебесков.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в беседе с НСН высказал мнение, что в России необходимо легализовать онлайн-казино и вернуть игорные заведения в города-миллионники.

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ФОТО: ТАСС/Мессман Евгений
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