Минфин изучает легализацию онлайн-казино в России

Как отметил замминистра, практика регулирования онлайн-казино действует во многих странах.

«Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», - указал Чебесков.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин в беседе с НСН высказал мнение, что в России необходимо легализовать онлайн-казино и вернуть игорные заведения в города-миллионники.

