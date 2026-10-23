Украинский самолет загорелся при посадке в Японии

Украинский грузовой самолет загорелся во время посадки в международном аэропорту Тюбу в Японии. Об этом сообщает канал NHK.

Инцидент произошел накануне около 19:20 по местному времени. Речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», пишет RT.

Во время посадки на корпусе воздушного судна заметили огонь. Грузовой самолет остановился на взлетно-посадочной полосе, однако позднее ее покинул. Полоса была закрыта на 15 минут, в настоящее время аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

Ранее в Непале пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Трибхуван, никто не пострадал.

