Украинский самолет загорелся при посадке в Японии
Украинский грузовой самолет загорелся во время посадки в международном аэропорту Тюбу в Японии. Об этом сообщает канал NHK.
Инцидент произошел накануне около 19:20 по местному времени. Речь идет о самолете Ан-124 «Руслан», пишет RT.
Во время посадки на корпусе воздушного судна заметили огонь. Грузовой самолет остановился на взлетно-посадочной полосе, однако позднее ее покинул. Полоса была закрыта на 15 минут, в настоящее время аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
Ранее в Непале пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Трибхуван, никто не пострадал.
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