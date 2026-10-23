СМИ: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

Предложения США по урегулированию кризиса на Украине предполагают в том числе создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Об этом сообщает The Economist.

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В план входит также смягчение санкций в отношении России, отмечает RT. Кроме того, в США предлагают гарантировать Киеву вступление в Евросоюз взамен на отказ от присоединения к НАТО.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины подходит к стадии завершения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСША

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