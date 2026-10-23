СМИ: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе
23 октября 202610:14
Юлия Савченко
Предложения США по урегулированию кризиса на Украине предполагают в том числе создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Об этом сообщает The Economist.
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