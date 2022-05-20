«До последнего украинца?»: Помощь США для Украины иссякла
У США не осталось средств для военной помощи Украине, на этом фоне встает вопрос о займах у третьих стран, что одобряет далеко не вся американская власть.
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется занимать деньги, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 млрд долларов. По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом.
Сенатор отметил, что долг Соединенным Штатам придется брать у Китая. Однако он считает, что большинство республиканцев не сочтет «оправданным заимствованием» средства на военную помощь другой стране, взятые у третьего государства.
«Считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе», — отметил Пол.
Так, законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в 40 млрд долларов 19 мая одобрил сенат конгресса США. После этого президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды.
Позднее в этот же день организация «Неравнодушные ветераны за Америку» выступила с критикой действий конгресса, одобрившего выделение пакета помощи. Ветераны отметили поспешность Вашингтона в принятии подобных решений, которая оказывает «медвежью услугу как американцам, так и украинцам, рискуя затянуть (конфликт – прим. НСН) и усилить напряженность».
Между тем власти России не раз заявляли, что Вашингтон поставляет помощь Киеву для затягивания военной спецоперации. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 19 мая заявила, что, начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, США и НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней воевать.
«Мы должны понимать, что, системно поставляя Украине оружие, боеприпасы, обмундирование, обмениваясь с ней разведданными, оказывая на Россию незаконное политическое и экономическое давление, США и его союзники в лице НАТО, не объявляя России войны, фактически уже воюют с Российской Федерацией», - сказала она.
В свою очередь первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 19 мая заявил, что объединенный Запад сегодня воюет с Россией на территории Украины руками украинцев.
«Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это такая драматичная вещь, но это так», - сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
При этом ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявлял, что Вашингтон и подконтрольные ему западные страны намерены воевать «до последнего украинца».
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