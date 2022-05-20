«До последнего украинца?»: Помощь США для Украины иссякла

Сенатор отметил, что долг Соединенным Штатам придется брать у Китая. Однако он считает, что большинство республиканцев не сочтет «оправданным заимствованием» средства на военную помощь другой стране, взятые у третьего государства.

«Считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе», — отметил Пол.

Так, законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в 40 млрд долларов 19 мая одобрил сенат конгресса США. После этого президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды.