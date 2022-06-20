Лопаты вместо танков: Украина уговаривает Европу помочь с вооружениями
Как показывает практика, не все страны Запада готовы «щедро» помогать Украине в конфликте с Россией.
Польша в очередной раз обещает Украине помощь в борьбе с Россией, а остальная часть Западного мира постепенно открещивается от Киева.
Так, бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей в беседе с польским веб-порталом Onet заявил, что НАТО должно ввести бесполетную зону над Западной Украиной, сбивая там российские ракеты. По его словам, страны альянса должны защищать поставляемое ими Киеву оружие, которое уничтожают ВС РФ. В связи с этим он предложил выдвинуть Москве ультиматум.
До этого депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и вовсе заявил, что Польша от лица Западного мира могла бы подарить Украине ядерные боеголовки.
Однако даже несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенбера о том, что поставки современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над Донбассом, не все на Западе разделяют подобную щедрость по отношению к Киеву. Например, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа сообщил, что власти Германии с точки зрения украинского конфликта скорее предпочли бы разочаровать Киев, чем унизить Москву.
По его словам, в Берлине распространяется информация о тайных переговорах с Россией. Кроме того, Раф напомнил, что оказываемая Германией помощь Украине незначительна, хотя еще 13 июня немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал отправить новую партию оружия в эту страну, пишет RT.
В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Киев получил от западных стран только 10% необходимого оружия. Она также подчеркнула, что Украина не сможет выиграть в конфликте без помощи Запада.
При этом на Украине не все настолько «не уверены» в силе Киева. Так, на фоне постепенного «отказа» Запада в оружии министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ARD выступил с патриотичным заявлением о том, что, если поставки иностранных вооружений Киеву и будут остановлены, Украина продолжит противостоять России «даже лопатами».
«Если оружие будет прислано позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда много людей погибнет», - отметил глава МИД Украины, подчеркнув при этом, что страна без вооружения охотнее не пойдет на уступки.
До этого американский аналитик Клайв Крук заявил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран ЕС.
При этом президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что используемое в украинском конфликте оружие неизбежно проникнет на серый рынок и приведет к снижению безопасности в РФ и Европе.
«Любой военный конфликт в любой точке земного шара всегда связан с ухудшением криминогенной обстановки в соседних государствах. Так называемое "трофейное" оружие оказывается на серых рынках и бывает потом втянуто в те или иные криминальные конфликты или локальные военные конфликты», - заметил он.
В то же время другие российские эксперты считают, что западное оружие на Украине не будет сильно эффективным. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН предположил, что США поставляют на Украину новое вооружение, но ракеты для него не будут дальнобойные, иначе Москве придется незамедлительно ответить Вашингтону.
«Я уверен, что дальнобойных ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей. Потому что с нашей стороны подавляющая огневая мощь, артиллерийские установки, РСЗО, авиация. И для того, чтобы им противостоять нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем», - сообщил он.
Военный историк Евгений Норин также считает, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
«Американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они очень сдержанно относятся к поставкам на Украину каких-то реально сложных штук. Они будут стараться поставлять что-то простое, но в огромном количестве», - заметил он в беседе с «Радиоточкой НСН».
Ранее президент России Владимир Путин назвал «самым печальным вариантом» обмен украинского зерна на оружие.
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