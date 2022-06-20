Лопаты вместо танков: Украина уговаривает Европу помочь с вооружениями

Польша в очередной раз обещает Украине помощь в борьбе с Россией, а остальная часть Западного мира постепенно открещивается от Киева.

Так, бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности (БНБ) Польши Станислав Козей в беседе с польским веб-порталом Onet заявил, что НАТО должно ввести бесполетную зону над Западной Украиной, сбивая там российские ракеты. По его словам, страны альянса должны защищать поставляемое ими Киеву оружие, которое уничтожают ВС РФ. В связи с этим он предложил выдвинуть Москве ультиматум.

До этого депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и вовсе заявил, что Польша от лица Западного мира могла бы подарить Украине ядерные боеголовки.