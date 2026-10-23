Австрия объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата
23 октября 202610:55
Юлия Савченко
Австрия объявила персонами нон грата четырех дипломатов России, работающих в Вене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Австрии.
«Четыре российских дипломата... объявлены персонами нон грата за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечает агентство.
Россиянам предписали немедленно покинуть Австрию.
По данным СМИ, дипломатов подозревают в шпионаже.
Ранее Австрия объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ.
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