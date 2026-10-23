Австрия объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата

Австрия объявила персонами нон грата четырех дипломатов России, работающих в Вене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Австрии.

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«Четыре российских дипломата... объявлены персонами нон грата за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечает агентство.

Россиянам предписали немедленно покинуть Австрию.

По данным СМИ, дипломатов подозревают в шпионаже.

Ранее Австрия объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияДипломатыАвстрия

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