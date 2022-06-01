«Россию не атакуем?»: Украина выпросила у США «продвинутое» оружие

«НЕ ИЩЕМ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»

Джо Байден дал пространное интервью The New York Times, в котором заверил, что НАТО не хочет воевать с Россией.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», - пообещал Байден.

При этом он отметил, что Украина, долго выпрашивавшая у США РСЗО, все-таки получит более современное оружие.

«Я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», - сообщил Байден.

Вместе с тем президент США утверждает, что Вашингтон не призывает Украину наносить удары по РФ и не предоставит Киеву такие возможности.

«Мы не призываем или способствуем тому, чтобы Украина наносила удары за пределами своих границ» - написал он.

Байден также заявил, что США не хотят затягивать конфликт на Украине «только лишь для того, чтобы причинить России боль».

«Мы продолжим снабжать Украину продвинутыми вооружениями, в том числе противотанковыми ракетами "Джавелин", зенитными ракетами "Стингер", мощной артиллерией и высокоточными ракетными системами, радарами, беспилотниками, вертолетами Ми-17 и боеприпасами», - добавил глава Белого дома.

На этом фоне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего действия.

«Видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», - подчеркнул Прайс.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается атаковать территорию России с помощью ракетных систем с увеличенным радиусом действия.

«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию», — цитирует Зеленского RT.

Он также заверил, что Украина не воюет на территории России.