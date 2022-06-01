«Россию не атакуем?»: Украина выпросила у США «продвинутое» оружие
В Вашингтоне и Киеве заверяют, что не собираются бить по России с помощью ракетных систем дальностью до 300 км, в Москве верят в их разум, но предупреждают.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине «более продвинутые» ракетные системы, однако выступает против ударов с помощью них по территории России.
Украинский лидер Владимир Зеленский также заверил, что «мы не планируем атаковать Россию».
Между тем, по данным СМИ, в новом пакете военной помощи, который США передадут Украине 1 июня, будут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные бить на 300 км.
«НЕ ИЩЕМ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»
Джо Байден дал пространное интервью The New York Times, в котором заверил, что НАТО не хочет воевать с Россией.
«Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», - пообещал Байден.
При этом он отметил, что Украина, долго выпрашивавшая у США РСЗО, все-таки получит более современное оружие.
«Я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», - сообщил Байден.
Вместе с тем президент США утверждает, что Вашингтон не призывает Украину наносить удары по РФ и не предоставит Киеву такие возможности.
«Мы не призываем или способствуем тому, чтобы Украина наносила удары за пределами своих границ» - написал он.
Байден также заявил, что США не хотят затягивать конфликт на Украине «только лишь для того, чтобы причинить России боль».
«Мы продолжим снабжать Украину продвинутыми вооружениями, в том числе противотанковыми ракетами "Джавелин", зенитными ракетами "Стингер", мощной артиллерией и высокоточными ракетными системами, радарами, беспилотниками, вертолетами Ми-17 и боеприпасами», - добавил глава Белого дома.
На этом фоне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты дальнего действия.
«Видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», - подчеркнул Прайс.
Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается атаковать территорию России с помощью ракетных систем с увеличенным радиусом действия.
«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию», — цитирует Зеленского RT.
Он также заверил, что Украина не воюет на территории России.
ОТ HIMARS ДО «ГРАДА»
Тем временем, СМИ выяснили, что новый пакет военной помощи, который США передадут 1 июня Украине, оценивается в $700 млн.
Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил РИА Новости о некоторых видах оружия, которые войдут в этот пакет.
«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей», - отметил собеседник агентства.
При этом он подтвердил, что Украина обещала не использовать HIMARS для ударов по территории России.
По данным американских СМИ, в новый военный пакет также войдут реактивные системы залпового огня M31 GMLRS.
«В новый пакет военной помощи кроме M31 GMLRS войдут также высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Дальность их действия сравнима с РСЗО, но в отличие от M31 GMLRS HIMARS смонтированы не на гусеничном, а на колесном шасси», - указал на две большие разницы «Интерфакс».
Ранее Киев неоднократно просил у Вашингтона о поставках РСЗО, которые могут атаковать на 100 км, поскольку такого оружия у Украины нет. Источники CNN утверждали, что в сфере интересов Украины и высокомобильные РСЗО HIMARS, радиус действия которых в три раза дальше.
США долго колебались с поставками такого оружия из опасений ответного удара России в случае, если Украина начнет с помощью него атаковать РФ.
Именно об этом 30 мая предупредил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...», - написал экс-президент РФ в Telegram.
Со своей стороны, военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что США не будут поставлять на Украину «реально сложное» оружие.
Так он прокомментировал информацию издания Politico сообщило, что Украина уже несколько месяцев просит у США высокоточные РСЗО M270 MLRS, которые также называют «американским "Градом"», но Вашингтон не спешит выполнять эту просьбу.
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