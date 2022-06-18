СМИ: США и союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине
США и союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне попыток Вашингтона не допустить успеха России и одновременно смягчить последствия кризиса для мировой экономики. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
По данным газеты, в США обсуждали возможность ведения долгих боевых действий еще до начала российской спецоперации. Как отметил один из источников издания, американские власти рассчитывают, что поставки вооружения Украине, санкции и дипломатическая изоляция РФ поспособствуют разрешению ситуации путем переговоров.
При этом решение Запада передать Киеву передовые вооружения, способные наносить удары вглубь РФ, отражает готовность идти на риск эскалации с Москвой. По словам бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, Вашингтон стоит перед выбором: продолжать оказывать помощь Украине и сохранять угрожающий разрушительными последствиями статус-кво либо позволить России добиться успеха на поле боя, что означало бы «скормить Украину волкам».
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