СМИ: США и союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине

По данным газеты, в США обсуждали возможность ведения долгих боевых действий еще до начала российской спецоперации. Как отметил один из источников издания, американские власти рассчитывают, что поставки вооружения Украине, санкции и дипломатическая изоляция РФ поспособствуют разрешению ситуации путем переговоров.

При этом решение Запада передать Киеву передовые вооружения, способные наносить удары вглубь РФ, отражает готовность идти на риск эскалации с Москвой. По словам бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, Вашингтон стоит перед выбором: продолжать оказывать помощь Украине и сохранять угрожающий разрушительными последствиями статус-кво либо позволить России добиться успеха на поле боя, что означало бы «скормить Украину волкам».

