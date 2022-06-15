«Бессмысленная истерика» Зеленского: К чему приведут «мольбы» Украины о западном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о болезненных потерях в Донбассе, которые, однако, не мешают ему мечтать о возвращении Херсона и западном оружии.


Украина готовится к наступлению на потерянные территории, молит Запад об оружии и объявляет новый этап мобилизации, а западные партнеры, видимо, задумываются об уступках России.

Накануне в очередном выступлении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за минувшие сутки ВСУ понесли «болезненные потери». По его словам, наиболее жесткие бои ведутся в Северодонецке и Харьковской области. Он также сообщал о ракетных ударах по Львовской и Тернопольской областям.

Тем временем Россия и силы ЛНР и ДНР продолжают сохранять контроль над освобожденными от украинских военных территориями. Так, на прошлой неделе посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что вся жилая городская застройка в Северодонецке и аэропорт города «зачищены» от них. При этом, по его словам, украинские формирования пока продолжают контролировать небольшую часть Северодонецкого химобъединения «Азот».

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До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также рассказал, что ВСУ в боях за Северодонецк понесли серьезные потери – до 90% личного состава.

11 июня СМИ сообщили, что заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке военнослужащие ВСУ выдвинули требование выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Однако уже на следующий день мирные жители, по словам Мирошника, начали выходить с предприятия через вторую проходную, которая не контролируется украинскими военными. Позже замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин объявил о блокировке украинских военных в Северодонецке.

В то же время Украина по-прежнему старается вернуть контроль над Херсонской областью и делает громкие заявления о присоединении потерянных территорий. Так, Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал украинским военным вернуть контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также над Крымом и Донбассом. При этом, например, в Херсонской области считают подобные заявления «бессмысленной истерикой» украинского лидера и напоминают об интеграции региона с Россией, передает РИА Новости.

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«Херсонщина уже навсегда освобождена от фашизма и этих политиканов. Она уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», - отметил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Тем временем Украина продолжает просить у своих западных «союзников» и «друзей» оружие.

«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. Затягивание с ее предоставлением не может иметь оправданий», - заявил Зеленский.

В ответ на это кто-то, как Польша, обещает щедрые подарки в виде ядерных боеголовок, кто-то, как Великобритания – собирается передать управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, кто-то, как США – современное и мощное оружие, например, Javelin и HIMARS.

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Однако в России считают такие «щедрые» действия Запада в адрес Украины – профанацией. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что США поставляют на Украину новое вооружение, но ракеты для него не будут дальнобойными, иначе Москве придется незамедлительно ответить Вашингтону.

«Насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойных ракет Украине передано не будет. Я говорил с военкорами, они считают, что российская армия с этим справится, хотя это будет тяжелей», - добавил он.

Военный историк Евгений Норин также считает, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.

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«Американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они очень сдержанно относятся к поставкам на Украину каких-то реально сложных штук», - заявил он в эфире НСН.

В то же время украинскую армию продолжают пополнять тысячи граждан этой страны. 14 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что власти мобилизовали сотни тысяч человек. Военное положение в стране продлено до 23 августа.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что украинские военные понимают свое «безысходное положение» перед армией России, и скоро это приведет к тому, что ВСУ пойдут силой на офис президента Украины.

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«Офис Зеленского действует по команде стран Запада, которые заинтересованы в продолжении конфликта. ВСУ видят, что военные России, народной милиции ДНР и ЛНР активно ведут наступательные действия и зачистки территорий. Они понимают, что офис Зеленского сделал украинский народ заложниками политических игр и амбиций», - отметил он.

Видимо, на Западе тоже начинают осознавать безысходность, поэтому «союзники» Украины уже рассуждают о возможности ее территориальных уступок.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского», - намекнул госсекретарь США Энтони Блинкен, рассуждая о будущем территорий Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад уже устал от Владимира Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
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