Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с распространением коронавируса

Роспотребнадзор следит за распространением коронавирусной инфекции в России и за рубежом. Об этом говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

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Федеральная служба обратила внимание на данные о якобы массовом заражении российских туристов штаммом COVID-19 «Стратус» в Казахстане.

«Специалисты... в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, как в России, так и за ее пределами», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как отметило ведомство, вариант вируса «Стратус» не является принципиально новым штаммом, он известен с января прошлого года.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Таиланде. По данным властей королевства, с начала 2026 года было выявлено более 135 тысяч случаев заболевания.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор

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