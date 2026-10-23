В Ленобласти загорелась котельная на производственном объекте

Пожар возник в помещении котельной на производственном объекте в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тысячи «квадратов»

Инцидент произошел в деревне Аннолово в одноэтажном здании из сэндвич-панелей.

«Огонь охватил площадь 600 кв. метров, существовала угроза распространения на склад», - подчеркнули в МЧС.

К тушению пожара привлекли специалистов ведомства и «Леноблпожспаса».

Ранее в Подольске Московской области загорелся ангар на территории цементного завода, огонь распространился на площади 2,4 тысячи «квадратов», напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧСЛенинградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры