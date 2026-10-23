В Ленобласти загорелась котельная на производственном объекте
Пожар возник в помещении котельной на производственном объекте в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в деревне Аннолово в одноэтажном здании из сэндвич-панелей.
«Огонь охватил площадь 600 кв. метров, существовала угроза распространения на склад», - подчеркнули в МЧС.
К тушению пожара привлекли специалистов ведомства и «Леноблпожспаса».
Ранее в Подольске Московской области загорелся ангар на территории цементного завода, огонь распространился на площади 2,4 тысячи «квадратов», напоминает Ura.ru.
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