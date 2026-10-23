Над Россией уничтожили 443 украинских БПЛА

Более 440 украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали над территорией России прошедшей ночью. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 443 дрона ВСУ, пишет RT.

Беспилотники сбили в Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областях, а также над Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Крыму, Татарстане, Удмуртии, над водами Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичный регион пытались атаковать 155 беспилотников, большинство из них успешно ликвидировали на дальних подступах, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры