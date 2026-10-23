В Нижегородской области три человека пострадали при падении обломков БПЛА
Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, в области отразили атаку 19 дронов, пишет RT.
«По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированы», — написал Никитин в мессенджере «Макс».
Кроме того, при атаке были повреждены несколько жилых домов, объект образования и инфраструктуры.
Ранее в Новой Москве в результате атаки беспилотников пострадали два человека.
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