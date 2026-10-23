В Нижегородской области три человека пострадали при падении обломков БПЛА

По словам губернатора, в области отразили атаку 19 дронов, пишет RT.

«По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированы», — написал Никитин в мессенджере «Макс».

Кроме того, при атаке были повреждены несколько жилых домов, объект образования и инфраструктуры.

Ранее в Новой Москве в результате атаки беспилотников пострадали два человека.

