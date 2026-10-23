Кирьянов объяснил, какой будет экономика России в 2027-2030 годах
По макроэкономическому прогнозу на три года мы ожидаем, что рост будет достаточно сдержанным, около 2,4% к 2029 году, однако, скорее всего, реальный рост будет выше, заявил НСН Артем Кирьянов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что рост экономики в ближайшие три года составит около 3%, а также предсказал смягчение денежно-кредитной политики.
«На нацпроекты на три года в бюджете приходится 19 трлн рублей. Это много. Более того, на технологическое развитие по линии Минпромторга отводится точно больше 6 трлн рублей как раз по тем отраслям, которые должны лидировать. Господдержка — это то, с чего сегодня начинается рост экономики. По макроэкономическому прогнозу на три года мы понимаем, что рост экономики в ближайшие три года будет достаточно сдержанным, но все-таки мы выходим на рост на 2,4% по 2029 году. Это сдержанный прогноз, чтобы не было потом стыдно за несбывшееся, но я более оптимистичен и думаю, то он будет более 3%. Мы сейчас проходим этап низкого плато, но будет рост и плавное смягчение денежно-кредитной политики. Мы закладываем в том числе и мягкое ослабление рубля для внешнего контура, а также запуск нового инвестиционного цикла», — рассказал он.
Напомним, что ранее в Счетной палате сообщили, что инфляция в России в 2027 году вряд ли достигнет целевого уровня в 4%, установленного властями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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