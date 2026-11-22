МО: ВС РФ освободили Сосновый Бор в Харьковской области
22 ноября 202612:19
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Ранее в МО объявили о поражении электростанции в городе Запорожье, обеспечивавшей подачу электроэнергии предприятиям ВПК Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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