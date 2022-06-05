Мы предупредили. В России оценили последствия поставок Киеву тяжелого вооружения
Ход СВО ускоряется, российские спецслужбы усиливают безопасность населения.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, и начнет «наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим». Об этом президент РФ сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Вашингтон поставляет Киеву только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
«С точки зрения американцев, накачивание оружием Украины – это вполне себе осмысленная стратегия, и они намерены ее придерживаться дальше. Но американцы же не идиоты, они понимают, что вооружение будет теряться, доставаться российским войскам в качестве трофеев. Поэтому они будут стараться поставлять что-то простое, но в огромном количестве», -отметил он.
Страны Запада предали Украину, нарушив обещание об отправке войск НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. Такое мнение высказал итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.
«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — заявил Орсини.
Украинские власти получили «удар в спину», отметил социолог.
Ухудшение террористической обстановки во всем мире неизбежно даже после завершения конфликта на Украине, рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Любой военный конфликт в любой точке земного шара всегда связан с ухудшением криминогенной обстановки в соседних государствах. Так называемое "трофейное" оружие оказывается на серых рынках и бывает потом втянуто в те или иные криминальные конфликты или локальные военные конфликты. Это абсолютно единая тенденция для любого развития военного конфликта. Вопрос может стоять только в том, насколько именно ухудшится обстановка в европейских странах. Естественно, террористическая активность может быть увеличена и на территории нашей страны. Задача наших спецслужб - обеспечить безопасность населения, однако исключить попадание части оружия на нашу территорию, конечно, нельзя», - предупредил эксперт.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках встречи обсуждались вопросы проведения специальной военной операции на Украине и были определены дальнейшие пути взаимодействия. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.
«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе. Также министр попросил передать искренние слова благодарности нашим бойцам за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований», — написал глава Чечни.
Установление контроля над Николаевской, Одесской и Харьковской областями станет целью третьего этапа российской спецоперации на Украине. Об этом заявил член Общественного совета при Минобороны, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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